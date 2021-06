Les Sims célèbrent le Mois des Fiertés en rendant hommage aux Simmers LGBTQ+

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Ce mois-ci et comme chaque mois, Les Sims s’efforce de soutenir sa communauté de fans diversifiée et en constante évolution. Pour célébrer le Mois des Fiertés, l’équipe a publié un article de blog qui se penche sur les histoires de quelques Simmers qui s’identifient comme faisant partie de la communauté LGBTQ+ et qui ont tous un point commun : ils font partie de la communauté diversifiée faisant la fierté des Sims.

Vous pouvez trouver un bref aperçu de certains de ces joueurs ci-dessous et sur le blog des Sims ici :

eyAnton (il/lui) , un streamer suédois qui a utilisé Les Sims pour l’aider à échapper à la dysphorie de genre et qui s’efforce de toujours encourager les autres membres de la communauté

, un streamer suédois qui a utilisé Les Sims pour l’aider à échapper à la dysphorie de genre et qui s’efforce de toujours encourager les autres membres de la communauté BeyondSims (il/lui) , un créateur de contenu basé au Royaume-Uni qui a utilisé le jeu pour accepter sa sexualité à travers une représentation et une exploration positives

, un créateur de contenu basé au Royaume-Uni qui a utilisé le jeu pour accepter sa sexualité à travers une représentation et une exploration positives CaroloVazquez (elle) ,une joueuse d’origine argentine qui a fait l’expérience des relations entre personnes de même sexe dans Les Sims dès son plus jeune âge et a bâti sa communauté virtuellement

,une joueuse d’origine argentine qui a fait l’expérience des relations entre personnes de même sexe dans Les Sims dès son plus jeune âge et a bâti sa communauté virtuellement Dimissauro (il/lui) , un Simmer qui a enfin vu des personnages LGBTQ+ réalistes dans Les Sims, où il a trouvé une communauté diversifiée et accueillante

, un Simmer qui a enfin vu des personnages LGBTQ+ réalistes dans Les Sims, où il a trouvé une communauté diversifiée et accueillante EnglishSimmer (elle), une membre de l’équipe finaliste de « The Sims Spark’d » qui a créé la série « Belong There » consacrée aux histoires LGBTQ+ après avoir exploré elle-même sa sexualité au sein du jeu quand elle était plus jeune.

Les Sims s’engage à créer le monde tel qu’il devrait être, un monde plus chaleureux, plus connecté et fondé sur la représentation et l’égalité. L’équipe des Sims est fière d’honorer et d’afficher son soutien à la communauté LGBTQ+.

Suivez @TheSims sur Twitter et Instagram, aimez Les Sims sur Facebook et abonnez-vous à la chaîne YouTube des Sims pour plus de mises à jour et de célébrations tout au long du mois !