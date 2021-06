Koch Media, Survios, et MGM s’associent pour sortir Big Rumble Boxing: Creed Champions !

Partager Facebook

Koch Media, les développeurs américains Survios, ainsi que la Metro Goldwyn Mayer Studios (MGM) annoncent leur partenariat de distribution physique pour leur prochain jeu de boxe, Big Rumble Boxing: Creed Champions, prévu pour 2021 et disponible sur NSW®, PS4®, XBOX One® et Steam®. Le jeu est basé sur les franchises de films de la MGM : Rocky et Creed.

Dans Big Rumble Boxing: Creed Champions, les joueurs monteront sur le ring, s’entraineront, combattront, gagneront et deviendront de véritables légendes, à l’instar de Adonis Creed et Rocky Balboa. Ce jeu de boxe prend place dans l’univers d’une des franchises de films les plus connues de tous les temps.

Hissez-vous à travers le classement dans un mode arcade intense, perfectionnez vos aptitudes via des entrainements mythiques à la Rocky, et affrontez des amis dans un mode multijoueur local passionnant.

« Nous sommes ravis de débuter ce tout nouveau partenariat de distribution et d’édition avec Koch Media, à l’occasion de notre première expérience de jeu avec Big Rumble Boxing: Creed Champions » explique Seth Gerson, Chief Executive Officer chez Survios. « L’expertise de Koch Media quant à leur façon de distribuer d’incroyables jeux coïncide parfaitement avec la mission de notre studio de proposer des titres à plus de joueurs consoles et PC à travers le monde. Koch Media est le partenaire idéal pour Survios afin de travailler des franchises de films iconiques telles que Rocky et Creed ».

Stephan Schmidt, Director Global Partner Publishing ajoute: « Chez Koch Media nous sommes ravis de pouvoir travailler avec un partenaire tel que Survios et de les accompagner via nos différents bureaux d’édition à travers le monde, couvrant ainsi un marché international. Nos équipes globales, mais également locales, collaboreront étroitement afin d’apporter leur expertise quant au marketing et à l’édition. C’est toujours quelque chose de spécial de pouvoir travailler sur des licences si connues » !

Robert Marick, Executive Vice President, MGM Global Consumer Products & Experiences, déclare : « Nous sommes très heureux de travailler avec Koch Media mais également Survios afin de porter le jeu Big Rumble Boxing: Creed Champions sur consoles et PC. Dans ce jeu de boxe exaltant, les fans des films Rocky et Creed pourront monter sur le ring et combattre jusqu’à atteindre le titre de champion ».

Rocky et Creed demeurent aujourd’hui de véritables phénomènes grâce à leurs belles valeurs qui prônent la détermination, même lorsque tout semble perdu d’avance. Les films de la MGM, Rocky et Creed, produits par Chartoff Winkler Productions, ont généré plus de 1,3 milliards de dollars au box-office mondial, et ont remporté également trois Academy Awards, et dix nominations. Tandis que le premier film Rocky fêtera son 45ème anniversaire cette année, la franchise continue toujours autant d’attirer, inspirant de nouvelles générations de fans partout dans le monde.

Pour plus d’informations à propos de Big Rumble Boxing: Creed Champions, rendez-vous sur le site BigRumbleBoxing.com et suivez Surviossur Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, et Discord.