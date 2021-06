Livrez le dernier combat pour le Feywild dans Neverwinter: Sharandar – Épisode 3 : La Cour odieuse, disponible sur PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Perfect World Entertainment et Cryptic Studios ont le plaisir d’annoncer que l’Épisode 3 : La Cour odieuse, conclusion épique de l’extension Sharandar pour Neverwinter, est désormais disponible sur PC (Steam, Epic Games Store, Arc Games). L’épisode final sera également disponible le 6 juillet sur Xbox One et PlayStation 4. Il apportera une conclusion à la nouvelle évolution des terres mystiques de Sharandar, découvertes en jeu lors de la toute première extension de Neverwinter : Fury of the Feywild. Ce nouvel épisode apporte également de nouvelles zones d’aventure à explorer dans un superbe décor re-designé, un combat épique contre les trois guenaudes menaçantes, de nouvelles primes, rencontres héroïques et bien plus encore !

Regardez la bande-annonce de Neverwinter : Sharandar – Épisode 3 : La Cour odieuse ici :

Dans l’Épisode 3 : La Cour odieuse, les aventuriers se rendent au Bourbier des fées noires pour enquêter sur la corruption du marais fétide par la sombre magie de Velma la Broyeuse d’os, une fourbe Guenaude verte, et ses sœurs de la Cour odieuse. Après la chute du Marais de la Sorcière aux mains des elfes d’Iliyanbruen et des aventuriers de Neverwinter, des grenouilles humanoïdes connues sous le nom de Grungs y ont élu domicile. Un bosquet de Dryades agressives ayant récemment échappé à une menace inconnue dans le Jardin ravivé y ont également trouvé refuge. Pour repousser les ténèbres de la Nouvelle Sharandar une bonne fois pour toutes, les aventuriers devront s’unir, ramener la paix sur ces terres mythiques et découvrir le rôle de la Cour odieuse.

Au cours de cette nouvelle campagne, en chassant de nouvelles primes et faisant des rencontres héroïques, les aventuriers affronteront les redoutables serviteurs de Velma la Broyeuse d’os dans le Bourbier des fées noires. Cependant, pour débarrasser complètement la Nouvelle Sharandar des ténèbres, les héros devront pénétrer dans le repaire de la Guenaude verte pour l’affrontement final : un combat à mort contre les trois guenaudes, Grand-mère Brise-nuque la Guenaude de fer, Mathilda Soulstealer la Guenaude nocturne et enfin Velma la Broyeuse d’os, la Guenaude verte en personne. Retrouvez plus de détails à propos de cet ultime épisode et des précédents, ici.