DICE lève enfin le voile sur BATTLEFIELD 2042

La nouvelle génération de Battlefield sera disponible dans le monde entier le 22 octobre sur Xbox® One, Xbox® Series X, PlayStation®4, PlayStation®5 et PC via Origin, Steam et Epic Games Store.

Electronic Arts Inc. et DICE ont annoncé Battlefield 2042, un jeu de tir à la première personne novateur qui va révolutionner le bac à sable multijoueur moderne. Grâce à une technologie de pointe qui exploite tout le potentiel de la nouvelle génération, le jeu vous plonge dans un futur proche en pleine guerre totale. Vous retrouverez la marque de fabrique de la franchise, à savoir la destruction qui influe sur le déroulement de la bataille. Les parties accueillent jusqu’à 128 joueurs sur les dernières consoles* et PC. Cette ampleur sans précédent apporte une nouvelle dimension aux combats multijoueur. De plus, Battlefield 2042 intensifie l’action grâce à des événements en temps réel qui modifient le champ de bataille et redéfinissent le combat tactique. Les nouvelles armes, les véhicules et les gadgets vous permettent d’élaborer vos tactiques et sont source d’instants “seulement dans Battlefield” à couper le souffle.

Dans Battlefield 2042, le monde est au bord du chaos. Alors que des dizaines de pays manquent de vivres, d’énergie et d’eau potable, la planète essuie la plus grande crise de réfugiés jamais connue. Parmi ces sans-patrie se trouvent des familles, des agriculteurs, des ingénieurs … mais aussi des soldats. Dans ce contexte de crise, les États-Unis et la Russie plongent le monde dans une guerre totale. Les Spécialistes sans-patrie rejoignent les deux camps. Ils ne se battent pas pour un drapeau, mais pour leur avenir dans ce nouveau monde.

Vous incarnerez les Spécialistes, un type de soldat inédit dans la série. S’inspirant des quatre classes traditionnelles de Battlefield, les Spécialistes disposent de leur attribut de Spécialiste, d’une spécialité et d’un équipement entièrement personnalisable. En tant que Spécialistes, vous aurez accès à un arsenal d’armes, d’équipements et de véhicules de pointe. Ces puissants outils offrent aux joueurs créatifs une multitude d’options pour trouver la combinaison la plus adaptée à leur style de jeu et vaincre leurs adversaires.

“Battlefield 2042 marque une évolution dans la franchise et incarne ce qu’attendent nos joueurs : un mode bac à sable multijoueur Battlefield poussé à son maximum, avec des combats intenses et des tas d’événements incroyables et inattendus”, a déclaré Oskar Gabrielson, Directeur Général de DICE. “Chez DICE Stockholm, DICE LA, Criterion et EA Göteborg, tout le monde s’est beaucoup amusé à développer ce jeu. Maintenant, il est temps pour les joueurs de se joindre à l’aventure. Ils découvriront trois expériences distinctes et incroyablement épiques qui devraient beaucoup leur plaire.”

Battlefield 2042 est le titre le plus riche et le plus ambitieux de la franchise. Il comprend :

Guerre totale – La version nouvelle génération des modes populaires Conquête et Percée propose les plus grandes cartes de la franchise et accueille, pour la toute première fois, jusqu’à 128 joueurs*. Ressentez l’intensité de la guerre totale dans des batailles à grande échelle comme jamais auparavant, sur des cartes aux conditions météorologiques dynamiques, aux dangers environnementaux et aux événements spectaculaires comme des tornades qui ravagent la carte et des tempêtes de sable qui occultent le soleil.

– La version nouvelle génération des modes populaires Conquête et Percée propose les plus grandes cartes de la franchise et accueille, pour la toute première fois, jusqu’à 128 joueurs*. Ressentez l’intensité de la guerre totale dans des batailles à grande échelle comme jamais auparavant, sur des cartes aux conditions météorologiques dynamiques, aux dangers environnementaux et aux événements spectaculaires comme des tornades qui ravagent la carte et des tempêtes de sable qui occultent le soleil. Hazard zone – Une nouveauté dans la franchise Battlefield, aux enjeux élevés et axée sur l’escouade. Cette expérience multijoueur moderne porte clairement la marque de DICE, mais elle est très différente des modes Conquête et Percée de Guerre totale.

– Une nouveauté dans la franchise Battlefield, aux enjeux élevés et axée sur l’escouade. Cette expérience multijoueur moderne porte clairement la marque de DICE, mais elle est très différente des modes Conquête et Percée de Guerre totale. ANNONCE À VENIR – La troisième expérience, développée par DICE LA, est un nouveau type de jeu palpitant pour la franchise. Il s’agit d’une lettre d’amour pour les fans de Battlefield , qui sera particulièrement appréciée par les joueurs de longue date. Connectez-vous à EA Play Live le 22 juillet pour plus d’informations.

Battlefield 2042 est déjà disponible à la précommande et sortira chez les revendeurs et dans les boutiques numériques le 22 octobre au prix de 59,99 € sur PC, 69,99 € sur Xbox® One, PlayStation®4, et 79,99 € sur Xbox® Series X|S et PlayStation®5. Les membres EA Play bénéficieront d’une version d’essai de 10 heures à partir du 15 octobre 2021. Les membres EA Play et les joueurs qui précommandent le jeu profiteront d’un accès anticipé à la bêta ouverte**. Les joueurs qui précommandent le jeu ont le choix entre trois éditions dont Battlefield 2042 Édition Gold (89,99 € sur PC et 99,99 € sur console) et Battlefield 2042 Édition Ultimate (109,99 € sur PC et 119,99 € sur console). Retrouvez les avantages de chaque édition, les offres de membre EA Play/EA Play Pro et des informations à propos du jeu sur https://www.ea.com/fr-fr/games/battlefield/battlefield-2042.