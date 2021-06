FARMING SIMULATOR 22 dévoile son édition collector

Partager Facebook

GIANTS Software est fier d’annoncer l’édition collector de Farming Simulator 22.Ce prochain opus de la franchise de simulation agricolesortira sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X/S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia au cours du quatrième trimestre 2021.

Cette édition collector sera disponible uniquement sur PC en quantité limitée et comprendra notamment un gyrophare. Les joueurs qui conduisent des équipements lourds pourront profiter de cette lumière orange, qui fonctionnera en simultané avec le gyrophare de leur véhicule dans le jeu. Cette édition proposera également deux posters, 24 stickers et de nouveaux tutoriels pour le modding. De plus, selon la région, la jaquette de la version standard de Farming Simulator 22 mettra en vedettela Massey Ferguson 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH Magnum 340 ou bien la Zetor Crystal.

Pain et beurre : les chaînes de production développent les activités agricoles

Une toute nouvelle dimension économique a été ajoutée à Farming Simulator 22 avec l’arrivée des chaînes de production. Les joueurs pourront ainsi livrer leurs récoltes aux divers magasins et petites entreprises pour leur traitement. La minoterie par exemple, permettra de produire de la farine qui sera livrée aux boulangeries, lançant ainsi une chaîne de production lucrative qui entraînera la création de biscottes ou de délicieux gâteaux.

En fonction de ce que les joueurs souhaiteront produire, ils devront fournir à leur usine respective diverses ressources, comme du beurre ou du sucre. Après la production de biens marchands, ils auront également la possibilité de les distribuer directement auprès de points de vente comme des supermarchés. Alors que certains seront déjà présents, les joueurs pourront également en construire par eux-mêmes pour diversifier leurs opérations.

La carte des Etats-Unis propose de vastes étendues pour bâtir des fermes

Deux nouvelles cartes, ainsi qu’une version retravaillée de la carte alpine d’Erlengrat figureront dans Farming Simulator 22. Inspirée par la région du Midwest américain, la carte Elmcreek offrira aux joueurs d’immenses terrains et de vastes étendues pour leurs fermes. Les fermiers virtuels pourront choisir entre de nombreux champs de différentes tailles et formes, pour bénéficier d’une expérience authentique, digne des plus beaux environnements américains.

Ce paysage rural sera composé de rivières et de souterrains dans les zones de plaines, d’une chute d’eau, d’une autoroute entourée d’un stade de baseball, d’un immense silo à grain, d’une station essence et bien d’autres bâtiments qui s’étendront à l’horizon.

Plus de fonctionnalités et d’informations seront dévoilées pendant la FarmCon, l’événement officiel et annuel consacré à la communauté de Farming Simulator. Cette édition sera diffusée en direct sur internet du 21 au 23 juillet 2021.