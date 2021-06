Going Medieval s’envole dans les charts avec plus de 175 000 unités vendues en première semaine !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur The Irregular Corporation et le studio Foxy Voxel sont fièrement élevés sur le pavois par les joueurs suite à la sortie de Going Medieval : la simulation de gestion et de survie d’une colonie médiévale a convaincu plus de 175 000 pertuisaniers pour sa semaine de lancement, s’assurant la première place des Meilleures Ventes Hebdomadaires sur Steam pour la semaine qui s’est terminée le 6 juin dernier.

Découvrez la bande-annonce de lancement de l’Accès Anticipé de Going Medieval :

Pour ceux qui ont manqué la réduction concédée lors de la semaine de lancement, Going Medieval est toujours disponible à -10% dans le cadre des Mega Soldes Epic de l’Epic Games Store. Il est également possible de récupérer un coupon de réduction de 10 € pour économiser encore quelques écus et découvrir la nouvelle sensation du jeu de gestion et de stratégie.

« Nous sommes absolument ravis de l’accueil réservé à Going Medieval » déclare Nino Rajacic, co-fondateur et développeur pour Foxy Voxel. « Nous avions déjà reçu d’excellents retours pendant les phases de beta que nous avons menées avant la sortie, mais le succès du jeu a largement dépassé nos attentes, et nous ne pouvons être plus reconnaissants envers les fans pour leur soutien. Nous nous concentrons désormais sur l’amélioration générale du jeu, que nous souhaitons mener encore plus loin ! »

Vladimir Zivkovic, co-fondateur et développeur pour Foxy Voxel, ajoute : « Voir Going Medieval commencer son voyage de cette manière est un véritable hommage à tout le travail effectué jusqu’à présent, aussi bien ici à Foxy Voxel que chez nos amis de The Irregular Corporation. Mais, comme tout le monde le verra sur la roadmap, il y a encore beaucoup à faire pendant cet Accès Anticipé jusqu’à la sortie finale du jeu. »

Going Medieval est un voyage à travers le temps vers un âge sombre, alors que le monde connu se remet difficilement d’une terrible peste. Les survivants émergent des cendres de la société, et il vous incombe de les aider à s’installer sur des terres hostiles, où la nature règne en maîtresse incontestée. Construisez un abri pour votre peuple, aidez-le à imaginer l’avenir et protégez-le des animaux, bandits et autres dangers qui rôdent sur ces terres sauvages en des temps particulièrement difficiles.

Planifiez, concevez et construisez votre campement en utilisant tous les matériaux à votre disposition. Protégez vos habitants des éléments comme la faim, les ennemis et même la météo, et surtout défendez votre colonie des factions rivales en bâtissant des forteresses impénétrables de plusieurs étages, ou en plaçant stratégiquement vos archers et vos pièges. Observez les colons : ils ont chacun une histoire propre et un agenda, et seule une parfaite compréhension de leurs besoins et des réponses adaptées à leurs enjeux vous permettront d’atteindre vos objectifs. Les gens heureux sont plus productifs, après tout.

Going Medieval vous invite à survivre pendant l’une des périodes les plus sombres et difficiles de l’histoire humaine. Anticipez les problèmes majeurs ou vous échouerez, comme beaucoup d’autres avant vous. Avec une rejouabilité presque infinie, aucune partie ne ressemble à la précédente.

Going Medieval est disponible dès maintenant en Accès Anticipé sur l’Epic Games Store, Steam et GOG.com. Gardez un œil sur Twitter pour comparer vos performances, @going_medieval, @FoxyVoxel et @IrregularCorp.