« The Battle of Steeltown », le premier DLC de Wasteland 3, est désormais disponible sur PC, Xbox One et PS4.

Bienvenue à Steeltown !

Au sud-ouest du Colorado se trouve le complexe industriel de Steeltown, où sont produites toutes les technologies qui permettent à la région de fonctionner et au Patriarche de rester au pouvoir : des camions, des armures, des armes et des robots.

Mais récemment, les livraisons ne correspondent plus aux attentes et arrivent en retard…lorsqu’elles arrivent. Les Rangers qui mènent l’enquête découvrent un complexe industriel en proie au chaos. Des ouvriers qui font grève, des raids de bandits… Sans parler des portes d’accès complètement verrouillées. Sans une intervention extérieure, c’est toute la région qui pourrait se révolter et emporter avec elle le chef de Steeltown, Abigail Markham. Mais peut-être n’est-ce pas forcément une mauvaise chose… Ce sera à vous et à votre équipe de Rangers d’en décider.

Traversez le complexe industriel de Steeltown seul ou en coopération dans cette extension narrative épique. Prenez part à de nouvelles quêtes exigeantes, affrontez de nouveaux ennemis robotiques et résolvez le mystère niché au cœur de Steeltown.

Les combats tactiques prennent une toute nouvelle dimension grâce à de nouvelles mécaniques comme des attaques télégraphiques dévastatrices, des effets d’empalements, des boucliers élémentaires, ainsi que des armes non léthales qui vous permettent désormais de vous battre d’une toute nouvelle manière.

Les combats sont adaptés de façon à ce que nouveaux comme anciens joueurs puissent débuter dans Steeltown à n’importe quel moment durant leur partie. Ils bénéficient ainsi d’un niveau de difficulté approprié, accompagné d’une histoire et d’une ribambelle de personnages qui s’adaptent aux décisions qu’ils ont déjà prises.

« Battle of Steeltown » prolonge le jeu de base grâce à de nouveaux ennemis, de nouvelles armes, armures et autres nouveautés.

La responsable de la musique du jeu, Mary Ramos, et son compositeur Mark Morgan reviennent avec de nouvelles musiques originales inspirées d’une ambiance post-apocalyptique.

« The Battle of Steeltown ne représente pas qu’un nouveau chapitre dans l’histoire de Wasteland 3 », indique le directeur du jeu, David Rogers. « Ce DLC rempli de choix, de conséquences et d’humour, représente également le point culminant de tout le travail que nous avons accompli dans le jeu depuis son lancement. Ceux qui vont découvrir Wasteland 3 bénéficieront directement de la meilleure version du jeu. Les joueurs qui reviendront pour arpenter Steeltown profiteront d’une nouvelle histoire, de nouveaux personnages et de nouvelles mécaniques de jeu qui influent sur les tactiques de nombreuses façons. Ils retrouveront aussi des personnages et des histoires débutées dans le jeu original qui feront une nouvelle apparition ici. Tout cela sublimé par une incroyable nouvelle musique post-apo ».

The Battle of Steeltown est également inclus dans le pass d’extension de Wasteland 3, disponible sur PC, Xbox One et PS4. Il donne accès aux deux DLC, étendant ainsi le monde de Wasteland 3, avec également de nouveaux personnages, combats et enrichit de façon significative la mission des Rangers au Colorado.

Le pass d’extension contient :