Elden Ring – Découvrez le premier extrait de gameplay

ELDEN RING sortira le 21 janvier 2022 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One et PC via STEAM. Le jeu sera compatible avec Smart Delivery sur les consoles Xbox, et une mise à jour gratuite sera disponible sur PS5 pour les joueurs qui achètent la version PS4.

Lancez-vous dans une aventure palpitante et décidez du sort d’un monde immense, où vous attendent des pouvoirs incommensurables et de sombres intrigues. Dans cet Action-RPG, affrontez des ennemis redoutables avec le système de combat emblématique de FromSoftware, et découvrez librement un vaste éventail de stratégies inventives proposées dans ELDEN RING.

Ce nouveau monde aux intrigues épiques et à l’histoire complexe a été conçu par Hidetaka Miyazaki, créateur de l’incontournable série de jeux vidéo DARK SOULS, maintes fois saluée par la critique, et George R. R. Martin, auteur de la série de romans de fantasy Le Trône de fer, classée sur la New York Times Best Seller list. Les joueurs exploreront un monde soigneusement conçu dans ses moindres détails, où le sang versé et la tromperie sont monnaie courante, et rencontreront des personnages qui auront leurs propres raisons de les aider ou de leur mettre des bâtons dans les roues, des adversaires à l’histoire complexe et de redoutables créatures. Au cours de leurs aventures, les joueurs décideront du sort de ces terres maudites en exhumant ses secrets et ses mythes.

Au cœur d’immenses et harmonieux panoramas dotés d’une météo changeante et d’un cycle jour-nuit, les joueurs seront pleinement immergés dans le monde d’ELDEN RING tandis qu’ils feront leurs premiers pas et choisiront leur propre chemin. À pied ou à dos de monture, en solitaire ou avec des amis en ligne, arpentez des plaines verdoyantes, des marécages suffocants et des forêts luxuriantes. Gravissez des montagnes vertigineuses, pénétrez dans des châteaux démesurés et découvrez bien d’autres lieux majestueux, le tout dans un terrain de jeu d’une envergure jamais vue dans un titre FromSoftware. Les systèmes de jeu de rôle et de personnalisation d’ELDEN RING permettent aux joueurs de définir leur propre style de jeu. L’expérimentation est vivement encouragée, grâce à un large arsenal d’armes, de sorts et de techniques à découvrir dans le monde ; tout est fait pour pousser les joueurs à tester des voies de progression originales.

ELDEN RING offre aux joueurs la possibilité de forger leur propre voie dans son univers. Jetez-vous vaillamment dans des combats sans merci contre des adversaires imposants, ou tirez parti des systèmes de furtivité et de combat pour prendre l’avantage. Libre aux joueurs de décider comment aborder les nombreuses épreuves qui leur barreront la route.

« Dans ELDEN RING, nous avons concentré toute l’expertise en matière de dark fantasy et d’Action-RPG que nous avons cultivée avec la série Dark Souls, afin de créer un jeu audacieux à même de faire évoluer le genre, » explique Hidetaka Miyazaki, président de FromSoftware. « Nous avons bâti un monde riche, d’une envergure proprement stupéfiante, sur la base de légendes écrites pour le jeu par George R. R. Martin. ELDEN RING est un monde plein de mystères et de dangers, qui n’attend que d’être exploré et découvert, peuplé de personnages aux personnalités développées et aux motivations nébuleuses. Nous espérons sincèrement que vous prendrez plaisir à vivre cette expérience. »

« C’est avec la plus grande joie que nous annonçons la date de sortie d’ELDEN RING, un nouveau jeu signé par M. Miyazaki et M. George R.R. Martin, deux créateurs que j’admire profondément et qui sont adulés par de nombreux fans dans le monde entier. C’est un réel bonheur de pouvoir enfin vous en parler, » ajoute Yasuo Miyakawa, PDG de BANDAI NAMCO Entertainment Inc. « Nous poursuivrons le développement d’ELDENRING, pas seulement en tant que jeu mais également dans d’autres domaines, afin de partager l’univers et le charme de ce titre avec nos fans du monde entier. Nous savons que nous pouvons compter sur votre soutien, et nous en réjouissons. »

Restez à l’écoute pour découvrir plus d’informations sur ELDEN RING tout au long de l’année