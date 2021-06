Final Form annoncé par Prime Matter, nouveau label de Koch Media

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Koch Media et Reikon Games sont heureux d’annoncer leur partenariat pour un tout nouveau jeu.

Les joueurs découvriront Final Form (titre provisoire) durant le Summer Game Fest de Geoff Keighley le 10 juin 2021, et assisteront également à un stream spécial le 11 juin.

Final Form (titre provisoire) est un FPS prenant place dans un univers Sci-Fi, qui emmène les joueurs dans une aventure où ils incarneront une sorte d’humanoïde dans un vaisseau spatiale. La mission s’étend au-delà de notre propre univers, dans une course contre un fléau inarrêtable afin de protéger le dernier être céleste, l’essence même de la vie et de la création.

Le jeu a été l’un des titres clés révélés par Koch Media lors de la présentation de son nouveau label d’édition, c’est d’ailleurs eux qui s’occuperont de la distribution physique et dématérialisée des versions PC et consoles. « Faire ce jeu c’est comme revenir à nos racines » explique le développeur et co-fondateur de Reikon Games Magdalena Tomkowicz.

« Final Form (titre provisoire) a été pensé depuis longtemps et grandit petit à petit. Il s’inspire de notre passion d’explorer l’inconnu et est nourri par des œuvres d’art qui exploitent les possibilités futures de l’humanité, la civilisation que nous appelons la nôtre et tout ce qui pourrait se trouver au-delà.

Nous sommes impatients d’en révéler plus sur l’univers de Final Form, son gameplay sanglant, ses environnements à couper le souffle et son univers captivant. Toute l’attention de notre travail se porte sur l’âme du jeu ».

Opérant à partir du siège social de Koch Media à Munich, Prime Matter est un mélange explosif de vétérans de l’industrie et de nouveaux visages enthousiastes, créant ainsi une équipe d’experts du jeu multiculturel.

Travaillant étroitement avec Koch Media et dirigé par Mario Gerhold, Prime Matter sera guidé par la créativité, l’expression et la passion, et proposera des jeux saisissants qui sauront conquérir un nouveau public grâce à des expériences vidéoludiques grandeur nature.

« Le partenariat avec Prime Matter a été très fructueux et inspirant. Nous sommes heureux de faire partie de ce label dès sa création » a ajouté Magdalena Tomkowicz.