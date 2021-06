Hot Wheels Unleashed présente en vidéo son skatepark

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mattel et Milestone partagent un nouveau trailer de gameplay pour Hot Wheels Unleashed, consacré à son quatrième environnement : le skatepark !

Le skatepark est le niveau avec le plus grand espace disponible afin de laisser libre cours à sa créativité et ainsi construire des circuits sans aucun mur ou mobilier. Les joueurs peuvent ainsi utiliser des rampes, des balustrades et des poutres pour bâtir des routes déjantées. Cet environnement unique propose des descentes à couper le souffle, des tremplins, des tunnels sombres, ainsi qu’un terrain de basketball.

De plus, sept nouveaux véhicules parmi la soixantaine qui sera disponible au lancement du jeu, sont également présentés :

Bad to the Blade

Hot Wheels High™

Veloci-Racer™

Solid Muscle™

Tur-Bone Charged™

Roller Toaster ™

Time Attaxi™

De nouveaux environnements et voitures seront révélés dans les mois à venir.

Hot Wheels Unleashed propose aux joueurs l’opportunité de conduire, comme si ils jouaient avec les petites voitures de la célèbre marque de jouets. Le gameplay du jeu comprend des courses emplies d’adrénaline, ainsi qu’un large éventail de voitures Hot Wheels, chacune possédant son propre niveau de rareté et ses caractéristiques que les joueurs peuvent personnaliser avec divers revêtements. De plus, ils retrouveront des circuits à couper le souffle, situés dans des lieux de vie quotidienne, composés de parcelles de piste spéciales et d’objets interactifs. Le jeu propose également une fonctionnalité d’édition de circuits révolutionnaire, permettant aux joueurs de personnaliser des parcours dans n’importe quel environnement et de les partager avec la communauté.

Hot Wheels Unleashed sortira le 30 septembre 2021 sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC. Précommandez le jeu dès maintenant !

Hot Wheels Unleashed™- Day One Edition :

Cette édition Day One est disponible sur toutes les plateformes, sauf PC. Elle comprend :

Le jeu complet Hot Wheels Unleashed

Le DLC HOT WHEELS™ – Sportscars Pack qui donnera accès à 2 véhicules supplémentaires en jeu : Track MangaTM et GT-ScorcherTM.

Hot Wheels Unleashed™- Challenge Accepted Edition :

Cette édition Challenge Accepted est disponible sur toutes les plateformes, sauf PC. Elle comprend :