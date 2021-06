la nouvelle extension du JCC Pokémon, Épée et Bouclier, daté

Partager Facebook

The Pokémon Company International a révélé la prochaine extension du Jeu de Cartes à Collectionner Pokémon, Épée et Bouclier – Évolution Céleste, dont la sortie mondiale est prévue le 27 août 2021.

Épée et Bouclier – Évolution Céleste contient Évoli et toutes ses Évolutions dans la même extension, et chaque Évolution d’Évoli apparaîtra sous forme de Pokémon-V et Pokémon-VMAX. Certaines Évolutions d’Évoli auront également des Styles de Combat, tels que Pyroli-VMAX Poing Final, Aquali-VMAX Mille Poings, Nymphali-VMAX Mille Poings et Noctali-VMAX Poing Final.

De plus, des Pokémon de type Dragon, dont Rayquaza-VMAX et Duralugon-VMAX feront leur apparition pour la première fois dans la série Épée et Bouclier du JCC Pokémon. Les Pokémon de type Dragon ont des attaques puissantes, mais qui nécessitent plusieurs types d’Énergie, ce qui conduit à des parties plus engageantes et stratégiques.

Épée et Bouclier – Évolution Céleste sera disponible dans des boosters, des collections spéciales et deux versions du Coffret Dresseur d’élite, avec l’une mettant à l’honneur Noctali, Pyroli, Voltali et Phyllali, et l’autre Nymphali, Aquali, Givrali et Mentali. L’extension complète contient les cartes suivantes :

15 Pokémon-VMAX

18 Pokémon-V et 33 cartes Pokémon-V entièrement illustrées

24 cartes Dresseur et 5 cartes Supporter entièrement illustrées

Une nouvelle carte Énergie spéciale

Les Dresseurs souhaitant jouer avec cette extension avant sa sortie officielle pourront se procurer un Boîtier Stratégies et Combats d’Épée et Bouclier – Évolution Céleste dans les magasins participants à partir du 14 août 2021. Chaque boîtier contient quatre boosters d’Épée et Bouclier – Évolution Céleste, un booster Évolution de 23 cartes qui comprend des cartes clés de l’extension actuelle et d’extensions précédentes, dont une parmi quatre cartes promo à illustration alternative, et une page d’astuces pour bâtir un deck.

Pour plus d’informations sur le JCC Pokémon, consultez Pokemon.fr/JCC