Metal Slug Tactics : la série mythique propulse ses héros sur une nouvelle ligne de fron !

Dotemu et Leikir Studio, en partenariat avec SNK, profitent du Summer Game Fest 2021 pour annoncer Metal Slug Tactics, une toute nouvelle adaptation de la licence légendaire des années 90. L’action débridée emblématique de la série prend cette fois place sur une grille, pour un conflit plus tactique que jamais sur PC via Steam.

Metal Slug Tactics voit le retour de Marco, Eri, Fio et Tarma aux commandes de la Peregrine Falcon Squad sur un tout nouveau champ de bataille offrant des combats furieux et dynamiques, mais aussi éminemment stratégiques. Ces têtes brûlées profitent de l’arsenal caractéristique de la licence, en plus de tirer partie des arbres de compétences, des perks et du super système d’adrénaline qui dope leurs attaques pour contourner et démolir les rangs ennemis, dont certaines têtes bien connues des amateurs de la franchise. Découvrez le retour au front des héros charismatiques de Metal Slug Tactics avec ce trailer d’annonce tonitruant :

Les niveaux sont des agencements de différentes tuiles de terrain conçues à la main, pour un défi varié et particulièrement relevé. Metal Slug Tactics bénéficie de combats âpres et imprévisibles qui exigent davantage un sens tactique bien aiguisé qu’une bonne mémorisation des situations de jeu. Les éléments de roguelite offrent une grande rejouabilité et la victoire est extrêmement satisfaisante, mais si une escouade rusée devient un peu trop récalcitrante ou qu’un boss s’avère plus costaud qu’escompté, la partie se relance en un instant pour vous laisser une nouvelle chance.

Les magnifiques graphismes en pixel art profitent d’animations très fluides rendant parfaitement hommage à l’esthétique intemporelle de la licence : Metal Slug Tactics vient très naturellement ajouter sa pierre à l’édifice de la série mythique, dont l’imagerie significative accompagne les joueurs depuis plus de 25 ans. Les affrontements tendus sont parfaitement soutenus par les compositions énergiques de Tee Lopes, que l’on connaît entre autres pour son travail sur Sonic Mania, League of Legends, Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge et le DLC Mr. X Nightmare de Streets of Rage 4. Metal Slug Tactics est une célébration totale d’une licence particulièrement importante, autant qu’un titre original et inventif pleinement inscrit dans la modernité.

Pour tout savoir sur Metal Slug Tactics, rendez-vous sur le site officiel, contournez @Dotemu et @LeikirStudio sur Twitter et ajoutez le jeu à votre Liste de Souhaits Steam.