Profitez du charme de la campagne avec LES SIMS 4 VIE À LA CAMPAGNE, disponible le 22 juillet

Electronic Arts Inc. et Maxis™ annoncent que le pack d’extension Les Sims™ 4 Vie à la campagne sortira sur PC et Mac par l’intermédiaire d’Origin™ et Steam, et sur les consoles PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S et Xbox One le 22 juillet. Dans Les Sims 4 Vie à la campagne, les joueurs peuvent mener une existence bucolique dans le village idyllique d’Henford-on-Bagley. Les Sims en quête d’un changement de rythme peuvent profiter de la vie dans un village agréable, faire pousser leurs propres produits, élever des animaux, se lier d’amitié avec eux, et découvrir de nouvelles façons de se connecter à la nature.

“Les Sims 4 offre aux joueurs une grande variété d’activités et de lieux qui enrichissent l’expérience de leurs Sims, et Vie à la campagne leur procure une multitude de manières inédites de participer à la vie d’un village”, a déclaré Antonio Romeo, producteur du pack Les Sims 4 Vie à la campagne. “Ce pack permet aux Sims d’adopter un mode de vie “du potager à l’assiette”, et nous avons hâte que les joueurs réalisent leur rêve de construire une charmante petite maison dans le nouveau monde, Henford-on-Bagley.”

Dans Les Sims 4 Vie à la campagne, les Sims peuvent rejoindre une communauté soudée dans le pittoresque village d’Henford-on-Bagley. Les Sims peuvent explorer la campagne et tout ce que celle-ci a à leur offrir, en découvrant les traditions du village, en profitant d’un pique-nique, en s’aventurant dans la forêt et en se lançant dans un nouveau loisir : le point de croix. Les Sims peuvent également aller au pub Les Bras du gnome pour se détendre avec les habitants après une longue journée.

Vivre de la terre n’a jamais été aussi facile car les Sims peuvent faire pousser leurs propres fruits et légumes, chercher des ingrédients dans la nature et aller au marché du village local pour préparer les meilleurs repas avec des ingrédients ultra-frais. Les Sims peuvent également élever des animaux dans leur propre jardin pour obtenir le lait frais des vaches, les œufs des poules et de la laine de lama pour faire des travaux manuels. Les Sims peuvent également gagner la confiance des lapins et des oiseaux sauvages pour obtenir des cadeaux occasionnels et de l’aide dans le jardin. Gardez juste un œil sur les renards malicieux qui adorent voler des œufs ! Pour ceux qui rêvent de se faire un nom en ville, la Foire de Finchwick est l’endroit idéal pour faire participer des fruits et légumes géants ou de précieuses vaches ou volailles à des concours.

Le pack d'extension Les Sims 4 Vie à la campagne est classé PEGI 12et sera disponible au prix de 39,99 €.