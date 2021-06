Tales of Arise : Découvrez Dohalim et Kisara

Ce nouveau trailer présente la luxuriante région d’Elde Menancia, sur la planète Dahna, et sa capitale Viscint. Les joueurs pourront y faire la connaissance de Kisara et Dohalim, les deux derniers compagnons à se lancer aux côtés d’Alphen, Shionne, Rinwell et Law dans la quête pour libérer Dahna de l’oppression renane.

Dohalim est un noble de Rena qui éprouve envers les Dahnans des sentiments très différents de ses compatriotes. Véritable gentleman, sensible à toutes les formes d’art comme la musique, la poésie et les antiquités, Dohalim est armé d’un bâton et utilise un ensemble de techniques et d’Artes astrales pour s’adapter à ses adversaires

Kisara est une guerrière dahnane qui accompagne Dohalim. Soldat d’élite de l’armée de Dahna, elle a su gagner le respect des Renans par ses prouesses. Au combat, elle utilise un bouclier et un marteau prélevés sur les cadavres de ses ennemis pour infliger de terribles dégâts au corps-à-corps et protéger ses amis en alternant de puissantes techniques défensives à longue portée.

Cette bande-annonce dévoile également quelques-unes des attaques les plus spectaculaires de Tales of Arise, en particulier les Artes, incontournables de la série Tales of, qui permettent aux joueurs de déclencher des combos dévastateurs, mais aussi les Boost Strikes, des attaques très puissantes effectuées par deux personnages pour porter le coup de grâce à leurs ennemis.

Tales of ARISE sera disponible le 10 septembre 2021 sur PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC.