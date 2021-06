Partager Facebook

les précommandes sont désormais ouvertes !

House of Ashes, le tout nouveau jeu de The Dark Pictures Anthology sortira le 22 octobre 2021 sur PlayStation®4, PlayStation®5, Xbox One, Xbox Series X|S et PC. Vivez des moments de tension et de terreur en mode solo, avec vos amis grâce à une histoire partagée en ligne à 2 joueurs ou avec jusqu’à 5 joueurs dans le mode soirée cinéma.

Irak, 2003. A l’ombre des montagnes du Zagros, une unité militaire subit le feu des forces irakiennes. L’échange de tirs qui en résulte provoque un tremblement de terre où les deux côtés tombent dans les ruines d’un temple sumérien enterré. Avec toutes les communications coupées, nos protagonistes sont piégés dans un monde souterrain terrifiant qu’ils doivent naviguer pour s’échapper, ignorant que quelque chose d’ancien et de mal s’est réveillé dans l’ombre et a trouvé une nouvelle proie à chasser.

Des découvertes horribles et des décisions impossibles attendent maintenant les survivants alors qu’ils s’efforcent d’échapper à la menace terrifiante qu’ils ont réveillée. Donneront-ils la priorité à leur propre survie, ou mettront-ils de côté leurs peurs et leurs rivalités personnelles pour lutter ensemble contre ces monstres ?

The Dark Pictures Anthology : House of Ashes sera disponible dans les éditions Standard et Pazuzu, et sera également inclus dans le prochain pack Triple Pack.

• L’édition Pazuzu, comprend le jeu House of Ashes, la boîte de l’édition Pazuzu, une figurine exclusive de créature souterraine (9x9x10cm), un Pin’s Eclipse en métal, un tirage d’art exclusif, des autocollants et l’accès au bonus de précommande : Curator’s Cut.

• Le Triple Pack est un ensemble de jeux Man of Medan, Little Hope et House of Ashes. Il comprend également un steelbook de 4 disques, une carte en tissu Dark Pictures, 3 Pin’s de The Dark Pictures et l’accès au bonus de précommande : Curator’s Cut.

• Bonus de précommande : Accès dès la sortie au The Curator’s Cut, ouvrant des scènes auparavant indisponibles avec différents personnages et résultats jouables.

The Dark Pictures Anthology est une série de jeux d’horreur cinématographiques indépendants, conçus pour présenter régulièrement une nouvelle expérience terrifiante. Chaque jeu n’est pas connecté au précédent et présentera une toute nouvelle histoire, un tout nouveau décor et un nouveau casting.