Devolver MaxPass+ : le jeu service entre dans une nouvelle ère de monétisation

Devolver Digital Inc, l’éditeur préféré de ton éditeur préféré, continue de révolutionner l’industrie du jeu vidéo avec une nouvelle extravagance industrielle : le label hyperactif autodiagnostiqué annonce le Devolver MaxPass+, un abonnement complètement gratuit qui donne un accès exclusif à l’ensemble du catalogue Devolver Digital – dont tous les titres à venir – en achat premium.

Le Devolver MaxPass+ est une fantastique nouvelle manière d’inviter les joueurs à payer pour du contenu sous la protection rassurante d’un système d’abonnement. Ce service gratuit destiné à nos meilleurs clients offre l’accès à des dizaines, que dis-je des centaines de produits incroyables en achat premium, uniquement pour nos utilisateurs les plus importants.

TREK TO YOMI – 2022 sur PC et Consoles

Un jeune guerrier fait le serment, sur le lit de mort de son vénérable maître, de protéger sa ville et les gens qu’il aime contre toutes les menaces extérieures. Miné par la tragédie, motivé par le devoir, ce samouraï solitaire entame un périple par delà vie et trépas pour trouver sa voie et paver la route de sa propre destinée. Ce tour de force cinématique, signé Leonard Menchiari et Flying Wild Hog, sortira sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X et Xbox One en 2022.

Ajoutez le à votre Liste de Souhaits sur Steam

Consommez dès maintenant sur devolvermaxpassplus.com

WIZARD WITH A GUN – 2022 sur PC et Consoles

Wizard with a Gun est un bac à sable coopératif en ligne orienté survie qui se déroule dans un univers magique constellé de créatures dangereuses et d’arcanes mystérieux. Voyagez seul ou avec des amis pour collecter des ressources, fabriquer armes et objets et personnaliser entièrement votre sorcier à mesure que vous explorez de nouveaux horizons. Concevez vos armes, vos munitions et même les meubles de votre refuge avec soin mais prenez garde, vos pouvoirs pourront se retourner contre vous faute de contrôle suffisant. Sans maîtrise, la puissance n’est rien. Wizard with a Gun sortira sur PC et consoles en 2022.

Ajoutez le à votre Liste de Souhaits sur Steam

Consommez dès maintenant sur devolvermaxpassplus.com

INSCRYPTION – 2021 sur PC

Par les créateurs de Pony Island et The Hex, Inscryption est une déclaration d’amour étrange et malade au média jeu vidéo. Cette odyssée sombre et déroutante prend la forme d’un jeu de cartes et mélange le deckbuilding roguelite, le jeu d’aventure façon escape game et l’horreur psychologique dans un smoothie sanglant aussi fascinant qu’effrayant. Sortie prévue cette année sur PC.

Ajoutez le à votre Liste de Souhaits sur Steam

Consommez dès maintenant sur devolvermaxpassplus.com

DEVOLVER TUMBLE TIME – 2021 sur Mobile

Devolver Tumble Time est l’avenir du puzzle game basé sur la physique, porté par un modèle économique élégant et des placements stratégiques de produits. Choisissez parmi les personnages emblématiques des jeux Devolver Digital, et amassez un maximum de points en faisant correspondre leurs adorables trognes pour les faire disparaître. Chacun des héros dispose d’un pouvoir spécial permettant de nettoyer de larges portions de tableau et divers bonus favorisent les réactions en chaîne improbables et chaotiques. Peut-être serez vous alors suffisamment heureux pour regarder quelques publicités largement divertissantes, parce que rien n’est vraiment gratuit dans la vie.

Regardez des pubs sur votre téléphone via devolvertumbletime.com pour vous échauffer d’ici la sortie de Devolver Tumble Time.

DEMON THROTTLE – 2022 sur Switch

Demon Throttle est le nouveau jeu de Doinksoft, derrière l’incroyable Gato Roboto. Prévu sur Nintendo Switch en version physique – et “uniquement” en version physique – grâce à nos amis de Special Reserve Games, Demon Throttle raconte l’histoire d’une jolie vampire et d’un flingueur poussiéreux dans leur quête de vengeance contre un vilain démon, coupable d’avoir volé les calices mystiques de la première et couché avec l’ex-femme du second. Le duo improbable doit au préalable se frayer un chemin au travers des territoires dangereux de quatre imposants généraux, en vue de lever la malédiction du démon et d’assouvir leur vengeance. Vous avez dit rétro ?

Précommandez sur DemonThrottle.com

Consommez dès maintenant sur devolvermaxpassplus.com

DEATH’S DOOR – le 20 juillet 2021 sur PC et Xbox

Prévu pour le 20 juillet prochain sur Xbox Series S/X, Xbox One et PC, Death’s Door propulse les joueurs dans un monde bizarre où les Corbeaux sont chargés de collecter les âmes des morts. Récolter et pointer à heures fixes peut paraître monotone, mais c’est la vie que les honnêtes Corbeaux ont décidé de mener. Le quotidien de l’un de ces volatiles s’anime un peu lorsque l’âme qui lui est assignée est dérobée : il lui faut alors traquer son voleur désespéré jusqu’à un royaume étrange, où la mort n’a aucune prise. Les créatures y grandissent bien au-delà de leur date d’expiration, débordant d’avidité et de puissance : le danger surgit à chaque instant.

Précommandez avec 15% de réduction

Consommez dès maintenant sur devolvermaxpassplus.com

PHANTOM ABYSS – le 22 juin 2021 sur PC

Prévu pour le 22 juin en Accès Anticipé sur PC, Phantom Abyss est un jeu massivement multijoueur asynchrone qui propulse les joueurs dans des temples chargés de pièges générés de manière procédurale : ils devront en récupérer les reliques sacrées disséminées un peu partout. Les aventuriers intrépides devront éviter les pièges cachés, franchir les gouffres périlleux et fuir les gardiens implacables aux travers des différents embranchements jusqu’à ce qu’ils aient récupéré une des reliques, ou que les dispositifs mortels aient raison d’eux. Soyez prévenus, vous ne disposez que d’un essai pour chaque sanctuaire : échouer ou se contenter d’une relique de moindre valeur signifie que vous ne pourrez jamais revenir de nouveau dans ce temple…

Ajoutez le à votre Liste de Souhaits sur Steam

Consommez dès maintenant sur devolvermaxpassplus.com

SHADOW WARRIOR 3 – 2021 (TBC) sur PC, PlayStation 4 et Xbox One

FPS décalé et impertinent, Shadow Warrior atteint de nouveaux sommets avec un troisième épisode syncrétique en diable : gunplay furieux, corps à corps affutés et déplacements spectaculaires se télescopent dans un feu d’artifice d’action et de oneliners borderlines. A ne pas manquer sur PC, PlayStation 4 et Xbox One en 2021 (à confirmer).

Ajoutez le à votre Liste de Souhaits sur Steam.

Consommez dès maintenant sur devolvermaxpassplus.com