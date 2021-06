Encased dévoile son histoire dans un tout nouveau trailer !

Partager Facebook

Prime Matter et Dark Crystal Games ont révélé un tout nouveau trailer pour Encased, leur prochaine dystopie en vue isométrique, prévue pour sortir cet automne .

Situé dans une version alternative de 1976, un gigantesque et mystérieux artefact, le dôme, est découvert dans un désert reculé. L’immense structure regorge de technologies incroyables, en avance de plusieurs siècles, qui pourraient faire progresser l’humanité d’un pas de géant dans ses progrès scientifiques.

Le hic, car évidemment il y a un hic, c’est que tandis que les êtres vivants peuvent pénétrer dans l’enceinte du dôme, ils ne peuvent en revanche jamais s’en libérer. Seul les objets non animés et non organiques peuvent sortir du dôme. En somme, quand vous y êtes, vous y êtes bloqué pour toujours.

Le jeu, qui sortira en dématérialisé sur Steam, Epic et GOG, est disponible en accès anticipé. Les joueurs peuvent ainsi s’essayer au premier acte et poursuivre un peu le second.

À propos d’Encased :

Encased a débuté avec une campagne Kickstarter en 2017 et a évolué jusqu’à devenir un RPG épique.

Les joueurs démarrent avec l’une des cinq disciplines disponibles : Scientifique, ingénieur, agent de sécurité, manageur ou encore criminel. Ce choix de départ aura un effet direct non seulement sur leurs stats initiales et leurs spécialisations, mais leur ouvrira (ou leur supprimera) également des dialogues uniques au cours de leur aventure. Après avoir pénétré au sein du dôme et fini le premier niveau, un cataclysme se déchainera et transformera tout ce qui se trouve à l’intérieur du dôme.

On ne vous en dévoile pas davantage pour éviter tout spoiler mais le monde imparfait qui se cache sous ce dôme devient rapidement un défi dystopique aux proportions pour le moins épiques. Comme vous vous en doutez attendre d’un RPG de qualité.

S’inspirant de livres comme Roadside Picnic, l’intention de base était de sortir le jeu sur toutes les plateformes. Cependant, tandis que le développement progressait, il est devenu clair que la complexité et la profondeur du titre traduisait le besoin pour les équipes de concentrer tous leurs efforts avant tout sur une première plateforme solide, pour ensuite travailler sur des portages.

Encased a été l’un des titres clés révélés par Koch Media lors de la présentation du nouveau label d’édition. Koch Media s’occupera d’ailleurs de sa distribution numérique, mais aussi du marketing.

Opérant à partir du siège social de Koch Media à Munich, Prime Matter est un mélange explosif de vétérans de l’industrie et de nouveaux visages enthousiastes, créant ainsi une équipe d’experts du jeu multiculturel.

Travaillant étroitement avec Koch Media et dirigé par Mario Gerhold, Prime Matter sera guidé par la créativité, l’expression et la passion, et proposera des jeux saisissants qui sauront conquérir un nouveau public grâce à des expérience vidéoludiques grandeur nature.