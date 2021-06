Résumé du Xbox & Bethesda Games Showcase

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Les annonces :

· Le Xbox & Bethesda Games Showcase a fait la part belle au contenu en montrant de nouveaux jeux allant du blockbuster AAA au chef d’œuvre indépendant. 30 titres ont été montré, parmi lesquels 27 seront disponibles sur le Xbox Game Pass.

· Tous les jeux console du showcase sont optimisés pour Xbox Series X et Series S offrant ainsi les performances, la rapidité et les fonctionnalités de cette nouvelle génération.

· Xbox à également annoncé que jusqu’à la fin de l’année, chaque mois, vous pourrez compter sur des sorties Day One de titres majeurs dans le Xbox Game Pass, ce qui inclut :

o « Forza Horizon 5 » , une belle démonstration next gen montrant le monde ouvert le plus vaste et le plus varié de la licence Forza Horizon grâce à la puissance de la Xbox Series X. Disponible le 9 novembre.

o «Halo Infinite », qui présente pour la première fois de son histoire un mode multijoueur free-to-play qui nous donne la possibilité de construire une vaste communauté Halo. Disponible en fin d’année.

o « Age of Empires IV », le nouvel opus de la licence de stratégie iconique sera disponible le 28 octobre.

o « Psychonauts 2 », une suite au classique de la comédie culte de 2005 développé par la récompensée équipe de Double Fine Production. Disponible le 25 août.

o « Sea of Thieves : A Pirate’s Life», une aventure épique originale qui introduit Pirates des Caraïbes dans “Sea of Thieves” sous la forme d’une mise à jour gratuite lancée le 22 juin !

o « Microsoft Flight Simulator », Aujourd’hui, nous pouvons vous annoncer que Microsoft Flight Simulator atterrira sur Xbox Series X|S le 27 juillet et sera inclus dans le Xbox Game Pass.

Microsoft à annoncé que “Starfield” et “Redfall” seront des exclusivités Xbox. “Starfield », le RPG très attendu de Bethesda Game Studios, qui sera lancé le 11 novembre 2022, et Redfall, le jeu de tir en coopération des esprits créatifs d’Arkane Austin, qui sera lancé l’été prochain, seront tous deux disponibles en exclusivité sur Xbox Series X|S et PC.

· Une grande variété de jeux très attendus rejoigne le Xbox Game Pass comme :