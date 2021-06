Voyagez au royaume des esprits avec Arietta of Spirits, cet été sur PC et consoles !

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

L’éditeur français Red Art Games, en partenariat avec le studio Third Spirit Games, est fier d’annoncer la sortie d’Arietta of Spirits durant l’été 2021. Le charmant jeu d’aventure arrivera en téléchargement sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Store et Xbox au prix de 19,99 €, ainsi que sur Steam à 14,99 €.

Arietta of Spirits – Trailer d’annonce :

Arietta of Spirits est un adorable jeu d’aventure poussé par une histoire émouvante, un gameplay sans fioriture et des combats rapides et fun.

Le jeu suit les aventures de la jeune Arietta, qui se rend avec sa famille dans la maison de sa grand-mère pour la première fois depuis le décès de celle-ci. Ce voyage familial prend une tournure inattendue quand Arietta fait la rencontre d’un ami mystérieux, et obtient le pouvoir de voir les esprits qui habitent cette île plus étrange qu’il n’y paraît.

Explorer une île mystérieuse pleine de forêts luxuriantes, de cavernes obscures et de sombres secrets

Une magnifique direction artistique rétro en pixel art et une bande originale inspirante

Des personnages fascinants, un univers riche et profond

De nombreux ennemis différents à affronter à l’aide d’un système de combats qui récompense la réactivité

Des mécaniques de jeu faciles à appréhender et adaptées à tout le monde

Des éditions physiques seront également disponibles en précommande sur la boutique de Red Art Games le 12 juin prochain, avec un nombre limité à 3000 unités seulement pour la ‘Red Edition’ sur Nintendo Switch, vendue 59,99 €. Les précommandes sont également ouvertes pour les éditions standards sur Nintendo Switch et PlayStation 4, au prix de 34,99 €.