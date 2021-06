CCP Games dévoile EVE Academy

Partager Facebook

Le site internet régulièrement alimenté offre des vidéos, des guides et des articles passionnants pour aider les Capsuliers à embrasser leur destin galactique, une fois le tutoriel complété.

CCP Games – le créateur du MMO spatial EVE Online, où les joueurs ont le contrôle – lance officiellement la EVE Academy, un site ressource conçu pour aider les nouveaux joueurs à forger leur propre chemin dans New Eden, une fois le tutoriel du jeu terminé. La EVE Academy regroupe de manière intuitive et ordonnée toutes les informations clés sur l’ensemble des chemins de carrière disponibles au sein du MMO. Cette précieuse mine d’informations est traduite en anglais, allemand, russe, français et japonais, autant de langues supportées nativement dans EVE Online.

Découvrez la vidéo d’annonce diffusée lors du 2021 PC Gaming Show :

« Ce n’est pas un secret : EVE Online est un jeu complexe, et sa liberté sans égal a beaucoup à offrir pour les joueurs qui ont soif d’aventure » déclare Bergur Finnbogason, Creative Director sur EVE Online. « Nous nous sommes rendus compte que les joueurs qui se fixent des objectifs à accomplir dans EVE Online profitent davantage du jeu. Tout le monde doit commencer quelque part, et la EVE Academy nous donne l’opportunité d’aider les nouveaux Capsuliers à maîtriser les ficelles du jeu et à se fixer leurs propres objectifs. »

Créée grâce à l’expertise des joueurs dans les différentes professions et spécialisations du jeu, la EVE Academy regorge d’informations vitales sur les différentes mécaniques de jeu et leurs systèmes intriqués, le tout compilé dans un seul et même endroit facile à consulter qui rend le tentaculaire MMO galactique plus facile à appréhender pour les nouveaux joueurs. Après avoir choisi une carrière dans la EVE Academy, les Capsuliers devraient avoir tout ce dont ils ont besoin à disposition pour explorer le vaste univers de New Eden en toute sérénité.

La EVE Academy aide les joueurs à :

Bien démarrer : avec des informations sur la création de personnage, l’intelligence artificielle embarquée “Aura” et les carrières disponibles

Trouver leur voie : EVE Academy présente quatre cheminements de carrière distincts, chacun offre une expérience différente pour les Capsuliers

Participer à des activités : que les pilotes souhaitent s’impliquer dans les gigantesques affrontements en joueur contre joueur, explorer les 8000 systèmes solaires, construire une corporation industrielle ou rejoindre l’un des empires NPC, EVE Academy offre aux Capsuliers un moyen de bien commencer leur voyage stellaire

Se fixer des objectifs et des aspirations : EVE Academy offre une grande variété d’objectifs à atteindre pour ceux qui ont besoin d’être guidés. Avec cette initiative, les joueurs de tout niveau peuvent explorer de nouvelles voies et maîtriser rapidement les systèmes de jeu intriqués.

Chacun de ces parcours professionnels sera mis à jour au fil du temps, permettant aux joueurs confirmés comme aux nouveaux venus d’y trouver leur compte.

EVE Academy est disponible sur www.eveonline.com/eve-academy. EVE Online est téléchargeable gratuitement sur www.eveonline.com. Toutes les dernières informations sont disponibles sur EVE News.