Dreamworks Spirit La Grande Aventure de Lucky disponible

En selle pour une aventure transfrontalière pas comme les autres avec Lucky et son sauvage Mustang, Spirit ! Outright Games, en collaboration avec Universal Games et Digital Platforms, lance le tout nouveau jeu vidéo, DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky. Inspiré du prochain long métrage de DreamWorks Animation Spirit l’Indomptable (dans les salles le 28 juillet), le jeu est maintenant disponible sur Nintendo Switch™, Playstation®4, Xbox One et PC.

Les joueurs incarneront Lucky avec son fidèle Mustang, Spirit, dans de nouvelles aventures de chasse au trésor aux côtés de ses meilleurs amis intrépides, Abigail et Pru. Ils pourront découvrir les trésors cachés de la ville frontalière de Lucky, Miradero, tout en faisant face à des dangers tels que le vilain dresseur de chevaux Hendricks. Le nouveau jeu permet également aux fans d’explorer l’immense monde ouvert, de se lancer dans des quêtes passionnantes, de prendre des photos d’animaux uniques dans le jeu et de ramasser divers objets de collection en cours de route.

« Avec DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky, nous pensons avoir créé à ce jour l’un de nos jeux les plus uniques », a déclaré Terry Malham, PDG d’Outright Games. «Nous avons apprécié adapter la frontière et Miradero dans un magnifique jeu en monde ouvert pittoresque que les fans de Spirit apprécieront vraiment d’explorer avec leurs personnages préférés. Les fans peuvent désormais vivre une aventure équestre complète, directement dans depuis leur salon. »

DreamWorks Spirit La grande aventure de Lucky est maintenant disponible sur Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One et PC Digital.