Unbound: Worlds Apart ouvre les portails de sa destinée dès le 28 juillet 2021 sur PC et Nintendo Switch

Alien Pixel Studios annonce la sortie, le 28 juillet prochain, de son sublime jeu d’aventure et de plateforme Unbound: Worlds Apart sur Steam, Epic Games Store, GOG et Nintendo Switch. Des versions PlayStation et Xbox, éditées par Digerati, sortiront plus tard dans l’année 2021.

Utilisez différents portails à votre avantage pour triompher des créatures féroces, des énigmes vicieuses et des nombreux défis de plateforme dans ce Metroidvania aussi mignon que redoutable. Soutenu par une campagne réussie de financement participatif sur Kickstarter, Unbound: Worlds Apart est paré à franchir le portail vers notre monde – et vos écrans.

Essayez Unbound: Worlds Apart sur Steam avec une démo jouable disponible dans le monde entier !

Vous vivez en Europe ? Découvrez la démo – exclusive au Vieux Continent – sur le Nintendo Store !

Capuche de sorcier bien enfoncée sur la tête, le jeune mage Soli entreprend un grand voyage pour vaincre le mal impitoyable qui déchire la réalité. Exploitez tous les pouvoirs à votre disposition pour explorer l’univers fantasy résolument sombre de Unbound: Worlds Apart, et ramener un peu de sérénité dans votre village natal. La curiosité est le principal moteur de l’exploration du monde : à l’intérieur de certains portails, les propriétés physiques du héros et des éléments du décor peuvent changer, offrant de nouvelles possibilités de gameplay.

Le jeu en bref :

Une histoire envoûtante : suivez le jeune mage talentueux Soli dans son épopée vengeresse après que son village et la réalité toute entière sont déchirés par des entités malveillantes impitoyables

suivez le jeune mage talentueux Soli dans son épopée vengeresse après que son village et la réalité toute entière sont déchirés par des entités malveillantes impitoyables Un gameplay qui défie la gravité : votre mission consiste à battre les monstres, découvrir les mystères du monde et explorer les nouvelles zones à mesure que vous débloquez les 10 portails différents : gravité inversée, manipulation du temps, force accrue et bien d’autres surprises vous attendent !

votre mission consiste à battre les monstres, découvrir les mystères du monde et explorer les nouvelles zones à mesure que vous débloquez les 10 portails différents : gravité inversée, manipulation du temps, force accrue et bien d’autres surprises vous attendent ! Des personnages attachants : partez à la rencontre de nombreux protagonistes ayant chacun un rôle à jouer dans le destin de Soli. Les PNJ vous aideront à maîtriser le pouvoir d’invocation des portails, à mesure que vous en apprenez plus sur le monde qui vous entoure et ses nombreux mystères

partez à la rencontre de nombreux protagonistes ayant chacun un rôle à jouer dans le destin de Soli. Les PNJ vous aideront à maîtriser le pouvoir d’invocation des portails, à mesure que vous en apprenez plus sur le monde qui vous entoure et ses nombreux mystères Une esthétique enchanteresse : ce sombre conte de fée prend vie sous une esthétique cartoon magnifique. Unbound: Worlds Apart bénéficie de superbes personnages, environnements et décors dessinés à la main et constitue l’un des seuls jeux en 2D à tourner sous Unreal Engine

ce sombre conte de fée prend vie sous une esthétique cartoon magnifique. Unbound: Worlds Apart bénéficie de superbes personnages, environnements et décors dessinés à la main et constitue l’un des seuls jeux en 2D à tourner sous Unreal Engine Une bande originale mystique : Alexey Nechaev, sound designer d’ Inmost, ajoute à l’atmosphère fantastique d’ Unbound: Worlds Apart avec une bande originale d’un autre monde.

Suivez les aventures d’ Unbound: Worlds Apart sur Twitter et Discord.